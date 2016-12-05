Архангельск, 5 декабря, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Выборы главы Архангельской области Игоря Орлова прошли в сентябре 2015 года. Тогда поддержку ему высказали примерно 30% населения. Низкая явка (чуть более 30%), отсутствие сильных конкурентов, ухудшающееся социально-экономическое положение региона заставляют говорить о том, что область может попасть в третью часть списка регионов, где управленческая ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».

Davydov.in Черный список

Эксперты говорят и о слабости управленческой команды в области, неумении донести свои решения до жителей, а также принятии довольно непопулярных мер.

«В системе управления субъектами Федерации уже сформирован запрос на реально эффективных лидеров. Именно по этой причине идет ревизия оценки качества деятельности губернаторов, а в структуре Администрации президента формируются новые подразделения для работы с регионами. Архангельская область в данном аспекте может рассматриваться только как депрессивный регион, где во многом утрачено управление как экономической, так и общественно-политической ситуацией, — заявляет корреспонденту ИА REGNUM директор архангельского независимого центра аналитики и прогнозирования «Эксперт» Андрей Чураков.

По его словам, этот вывод подтверждают многочисленные исследования, проводимые различными аналитическими центрами на протяжении последних лет.

«С большой долей вероятности можно предположить, что наш регион будет отнесен в группу регионов, где смена управленческой команды является насущной потребностью. Губернатор Орлов, в силу как объективных причин (область ему в управление досталась в крайне запущенном состоянии), так и в силу субъективных особенностей, не способен эффективно противостоять вызовам новой реальности. Он, прежде всего, не смог стать безусловным и признанным лидером общественного мнения, не сформирована работоспособная команда, отсутствует стратегическое понимание ситуации, органы областной власти находятся в состоянии жесточайшего кадрового кризиса», — считает Чураков.

К похожим выводам приходит и общественный деятель, архангельский политолог Сергей Федоров.

«Сегодня я отнес бы его позицию (Игоря Орлова) в области к никакой позиции, то есть совсем неочевидной. До Архангельской области дело доходит в последнюю очередь. Электорат у нас довольно пассивный: не за «белых» и не за «красных». Однако сейчас решается вопрос о поднятии тарифов на воду, и электоральная ситуация для Орлова может поменяться», — считает Сергей Федоров.

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, в структуре управления внутренней политики Администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. В частности, готовится ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Названы три причины, при которых необходима смена власти: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.