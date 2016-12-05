Махачкала, 5 декабря, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Развитие туристско-рекреационного комплекса Дагестана оценивают в 7,8 млрд рублей. Регион получит эти средства в рамках целевой программы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

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Программа рассчитана на реализацию в 2014—2018 годах. За это время также планируется расширить сеть туристских объектов и сделать пиар-кампанию, направленную на российский и мировой рынки. На эти цели из бюджета Дагестана будет выделен 321 млн рублей, еще 124 млн рублей — из муниципальных бюджетов — 124 млн рублей и 7,4 млрд рублей — из внебюджетных источников.

По данным ведомства, с 2013 по 2015 годы поток туристов в Дагестан вырос с 272 тысяч человек до 430 тысяч. С начала текущего года по сентябрь республику посетило около 320 тысяч туристов. По прогнозам, до конца года этот показатель возрастет до 470 тысяч человек.

По информации Дагестанстата, с января по октябрь текущего года объем платных туристических услуг в республике превысил 2,3 млрд рублей, что уже превышает выручку туристической отрасли в регионе в 2015 году.