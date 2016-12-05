Оренбург, 5 декабря, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области местное Министерство лесного и охотничьего хозяйства осенью 2017 года намерено объявить аукцион на поставку в регион восьми благородных оленей (трех самцов и пятерых самок). Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления охотничьими хозяйствами министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Эдуард Брик, мероприятия по разведению оленей проводятся в рамках распоряжения правительства РФ о недопущении распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории России.

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В одном из пунктов документа предписано — разработать меры по замещению диких кабанов альтернативными видами животных. В Оренбуржье такой альтернативой станут олени.

«Этот вид у нас уже существует, правда, в небольшом количестве. Значит, при смене места жительства животные приживутся в нашем регионе», — сказал Брик.

Стоимость одного благородного оленя варьируется от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Регион намерен закупить двухгодовалых животных в пределах 100−110 тысяч за голову. Поставщиками могут стать Воронежская, Тульская, Ростовская области и Алтайский край.

Стоит отметить, благородные олени завозились на территорию Оренбургской области в советские времена. Сейчас насчитывается чуть более 100 голов рогатых. Обитают они в Сакмарском и Саракташском районах.

Эдуард Брик подчеркнул, что программа рассчитана на три года. В 2017—2019 годы ежегодно планируется закупать одинаковое количество благородных оленей. В Минлесахозе региона пока не озвучивают место, где будут осуществлять выпуск животных. Единственное о чем с уверенностью заявили в ведомстве — это о том, что благородных оленей размесят в зоне охраны охотничьих ресурсов, которые находятся в ведении министерства лестного и охотничьего хозяйства, и где запрещена как любительская, так и профессиональная охота.