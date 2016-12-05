Калуга, 5 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Гран-при фестиваля XII Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега», состоявшегося в Калужской области, присужден режиссёру из Москвы Ивану Магдесьяну за работу «Пароход Достоевский». Об этом 5 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в телерадиокомпании «Калуга».

Фото пресс-службы правительства Калужской области На подведении итогов телефестиваля в Тарусе

По информации организаторов форума, более 50 отечественных телекомпаний и независимых творческих авторов из городов Центральной части России, а также Якутии, Мурманска, Дальнего Востока, Забайкалья, Карелии, Северного и Южного Кавказа представили на фестиваль в калужской Тарусе порядка 150 очерков, сюжетов, документальных фильмов и спецрепортажей. Это почти в два раза больше, чем на предыдущем фестивале «Берега».

Конкурсантов наградили в 8 номинациях фестиваля, а также призами от министерства культуры и туризма Калужской области, Калужской митрополии и администрации Тарусского района.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Берега» проходил на калужской земле в 12 раз. Этот уникальный для Калужской области имиджевый проект собирает, как молодых работников российского телевидения, так и и звёзд отечественного телеэфира.