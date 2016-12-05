Вашингтон, 5 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Пентагоне вновь назвали Россию главной угрозой для США. Такое мнение высказала министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии, сообщает Reuters.

Elmor Россия

В интервью агентству Джеймс отметила, что Россия является «угрозой номер один» из-за своего ядерного потенциала. «У нас есть множество угроз, с которыми мы имеем дело», — пояснила Джеймс, однако Россию она поставила на первое место.

Беспокойство у министра ВВС вызвали действия России в киберпространстве и случаи перехвата американских самолетов российскими.

Также обеспокоенность угрозой со стороны России выразил замминистра обороны США Фрэнк Кендалл. По его словам, России уделяется больше внимания, тогда как раньше американская политика сосредотачивалась на угрозах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Причиной такого пересмотра он назвал «поведение» Москвы.

Председатель Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд присоединился к коллегам, приведя в качестве примера опасного поведения России операции там, где Москвы не было несколько десятилетий, например, в Сирии.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Вашингтон не заинтересован в новой холодной войне с Москвой. Картер подчеркнул: США не хотят ни холодной войны с Россией, ни тем более «горячей войны». По его словам, Вашингтон не ищет в лице России врага, а, напротив, «долго стремился установить с Москвой мирные отношения».