Москва, 5 декабря, 2016, 11:08 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Евро. Доллар

К весне 2017 году курс евро может достигнуть минимума относительно доллара, кроме того, евро будет подвергаться сильным колебаниям из-за политической неопределенности, связанной с выборами в Франции и в Германии в 2017 году. В этой связи инвесторам будет выгодно покупать европейскую валюту в 2017 году, полагает шеф-аналитик ГК «Телетрейд» Петр Пушкарев.

«Сейчас доллар и так находится на максимальных уровнях последних 15 лет по отношению к евро: 1,05 — 1,07. Если на короткое время и будет достигнут уровень «паритета» 1:1, и евро на какое-то время окажется в цене дешевле доллара, то в таком состоянии курс не останется на продолжительное время. По моим оценкам, как раз к весне, если не ещё раньше, минимум по паре евро/доллар уже или будет достигнут, или будет пройден», — отмечает эксперт.

ФРС не будет слишком спешить с ростом процентных ставок, эти ожидания, как и ожидания роста производства и инфляции в США, сильно завышены и уже заложены в цену дорогого доллара, говорит он.

«Расчёт на резкое встречное расхождение в политике ЕЦБ и ФРС на долгий период не оправдается. А более точные сроки достижения низов по паре EUR/USD будут зависеть от результатов двух важнейших заседаний: ЕЦБ 9 марта и ФРС 15 марта», — прогнозирует эксперт.

Также краткосрочно возможно ослабление евро перед 23 апреля — 7 мая — даты первого и второго тура президентских выборов во Франции, предполагает Пушкарев. «По мере приближения выборов, евро может потерять в цене 5−6%, так как многие инвесторы тревожатся и не понимают, какой будет французская политика в случае вполне вероятной победы на выборах Марин Ле Пен. Но более вероятный кандидат на победу Франсуа Фийон, что делает опасения радикальных евроскептиков и сценарии развала Евросоюза безосновательными», — разъясняет аналитик.

Аналогичная история может повториться осенью, когда пройдут выборы в Германии, рассказывает Пушкарев. «В целом, курс евро будет подвержен в течение года сильным колебаниям, и как минимум ещё дважды за год могут наблюдаться периоды слабости евро. Но ближе к концу года «статус кво» евро и доллара восстановятся. Ещё и могут всплыть вопросы урегулирования 20-триллионного госдолга США, могут начать сдуваться «пузыри» на фондовом рынке, что также приведёт к оттоку средств из доллара, в том числе в евро, в швейцарские франки и в золото. Поэтому предполагаю, что евро к концу года будет стоить на 10−15% дороже доллара», — заключил эксперт.