Пекин, 5 декабря, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Национальное сейсмологическое бюро КНР сообщило о новых подземных толчках, зарегистрированных на территории Тибетского автономного района. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км.

Николай Рерих. Тибет

Первые подземные толчки были зафиксированы в 5:34 по местному времени. Сразу после этого проследовало несколько незначительных колебаний — афтершоков, пишет «Чжунго синьвэнь».

Данные о разрушениях и жертвах пока не поступили. Движение по железной дороге, проходящей в нескольких десятках километров, временно приостановлено до полного обследования железнодорожного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 ноября сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в провинции Цинхай. Эпицентр землетрясения находился на территории Юйшу-Тибетского автономного округа.