Тутаев, Ярославская область, 5 декабря, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В городе Тутаеве Ярославской области может появиться территория опережающего социально-экономического развития. Об этом на встрече с общественностью района 2 декабря заявил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

ИА REGNUM Тутаев

«Перспективы для развития у района, безусловно, есть. Тот факт, что Тутаев обладает статусом моногорода, является плюсом. Новое федеральное законодательство позволяет создавать особые зоны экономического развития, на территории которых вводится специальный налоговый режим, и, по законодательству, на территории моногородов он начинает действовать с первого января 2017 года. Мы ставим перед собой задачу юридически оформить такую территорию. Полагаю, что это послужит дополнительным стимулом для привлечения сюда инвесторов. Ваш потенциал также вижу в развитии туризма. Понимаю, что основная проблема здесь — отсутствие постоянной переправы. Эту задачу мы будем решать совместно», — сказал на встрече с общественностью Максим Авдеев.

Речь идет о территориях опережающего развития (ТОР). Первоначально ТОРы предполагалось создавать для развития территорий Дальнего Востока, однако впоследствии такая возможность была предусмотрена для Калининградской области, а в 2016 году Госдума внесла в закон поправки, позволяющие распространять ТОР и на моногорода. В настоящее время целый ряд городов в России намерен претендовать на этот статус — Череповец, Миасс и другие. ТОР создаются для привлечения инвестиций: зарегистрированные там предприятия подписывают специальное соглашение и получают налоговые льготы, а также могут претендовать на упрощенное прохождение ряда административных процедур.

Тутаев, в котором есть крупное градообразующее предприятие — Тутаевский моторный завод (сейчас входит в группу «Ростех»), получил статус моногорода в конце 2000-х годов. По федеральной программе в городе был создан индустриальный парк, однако он не решил проблемы занятости, привлечения инвестиций и создание собственной налоговой базы.