Петропавловск-Камчатский, 5 декабря, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Основной поставщик и продавец топлива на Камчатке — «ННК-Камчатнефтепродукт», до конца года намерен еще два раза повысить цены на бензин. Соответствующее уведомление уже получили в местном управлении ФАС, сообщила корреспонденту ИА REGNUM глава антимонопольной службы Ирина Светлова.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Читайте также: Цены на бензин на Камчатке начнут расти с середины апреля«До конца года поставщик планирует еще повышение. Два раза, по 30 копеек. Так, например, литр Аи-95 обойдется автолюбителю в 46 рублей 60 копеек», — пояснила Ирина Светлова.

Напомним, за несколько месяцев «Камчатнефтепродукт» три раза поднимал цены на бензин. Сейчас А9−92 стоит 43 рубля 90 копеек, Аи-95 — 46, 55, Аи-98 — 48 рублей 60 копеек, дизельное топливо — 45 рублей 85 копеек.