Якутск, 5 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов своими указами вновь перетасовал структуру администрации и правительства республики, переименовал ведомства, создав и упразднив ряд департаментов, преобразовал некоторые структурные подразделения в органах исполнительной власти. Кроме того, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, возглавлять министерство образования, в ведение которого теперь входит и наука, вместо Феодосии Габышевой будет бывший ректор Малой академии наук республики Владимир Егоров.

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Упразднены 6 департаментов: агропромышленного комплекса и охраны природы; общественного развития; социального развития; строительного комплекса и развития инфраструктуры; транспорта и жизнеобеспечения; экономики и промышленной политики. Зато образованы государственное автономное учреждение «Высшая школа инновационного менеджмента при Якутии», а также управление по работе с обращениями граждан и организаций. Но главное: создан департамент проектного управления. Подготовить законодательные акты для масштабного внедрения проектной модели управления республикой правительству рекомендовано до 27 декабря 2016 года. Советовать перейти на новую схему будут также главам муниципальных образований республики.

Якутяне к грядущим переменам в работе органов исполнительной власти относятся с недоверием. Один из блогеров в своём посте высказал мнение, что чиновники в республике не понимают, что такое проектное управление: «И так они ее вертят, и эдак — наверное, думают, как бы эту штуку переварить». По его мнению, внедряемая в республике система мало того, что уже не нова (придумана в 50-х годах прошлого века), так ещё и «абсолютно несовместима со стилем работы наших чиновников».

«Эта глубоко западная методика отлично документирована, буквально расписана по шагам. Интересно, каким образом смогут они приспособить ее под свой потемкинский режим работы? Наверное, придумают свою патриотическую версию?», — усомнился блогер в эффективности насаждаемого проектного управления.

Без энтузиазма воспринял структурные изменения в правительстве и администрации главы республики и политолог Виталий Обедин. «С момента своего назначения президентом Якутии (летом 2010 года) Егор Борисов не менее тридцати раз переименовывал министерства и ведомства, создавал новые, переставлял с места на место министров и глав госкомитетов, тасовал колоду зампредов, раздавал статус госсоветника и так далее. При этом, с точки зрения решения вопросов, стоящих перед республикой, все эти кадрово-административные метания, похоже, не особо помогают. То, что эффективно работает, обычно не чинят», — высказал мнение эксперт.

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У Виталия Обедина сложилось впечатление, что «на руки главе выдали эдакий пазл, с которым он не может наиграться». «Головоломка, в которой все кусочки вроде одинаковые, но незначительно отличаются, и собрать из них единую картинку — дело непростое. Вот глава и пытается: тут кусочек с кусочком сцепит, там повернет, здесь приложит. Полученный результат ему всякий раз не нравится, поэтому он регулярно смешивает кусочки и начинает заново. При этом Егор Афанасьевич пребывает в полной уверенности: как только он все правильно состыкует, картина получится на загляденье, все ахнут и начнут ему аплодировать. И всё это время от него ускользает — проблема давно не в кусочках. Проблема в самой картинке!», — прокомментировал политолог. При этом, напоминает он, сам Егор Борисова аргументирует кадровые перестановки необходимостью соответствия суровым реалиям времени и адаптацией правительства к происходящим событиям.

Иллюстрируя происходящее в правительстве Якутии, эксперт также вспоминает сказку «Снежная королева», когда похищенный брат Герды должен был сложить из ледяных пластинок слово «Вечность». Очень трудно сложить это слова, когда в наборе не те буквы, которые нужны, считает Обедин.

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«Блокнот Якутска» публикует «мнение изнутри»: структурные изменения в правительстве прокомментировал работающий там чиновник, которые, по понятным причинам, предпочёл остаться анонимным. По словам собеседника регионального СМИ, республиканские органы исполнительной власти ещё не пришли в себя после мартовских структурных изменений: «Реальная работа остановилась. Зачастую министерствам, принявшим на себя новые полномочия, нужно было подписывать новые соглашения с улусами, разрабатывать собственные программы. Новые специалисты в новом ведомстве должны были вникать в проблему, браться за новое для себя дело. Начиналась перепалка между ведомствами, которая, понятно, в работе не помогает. Но эти бюрократические организационные моменты — ничто в сравнении с напряжённостью, возникшей в правительстве».

По словам информатора, чиновники более полугода боялись продолжения кадровых реформ и сокращений: «Почти у всех — кредиты, ипотеки, которые платить нужно еще годы. И перспектива остаться без работы очень пугает. Как следствие, многие были заняты своими страхами, а не исполнением должностных обязанностей. И вот 2 декабря новый указ. Вздрогнули даже те, кто уже пережил реорганизацию своих ведомств весной этого года».

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Источник «Блокнота Якутска» обратил внимание на странности в структурных изменениях: «Весной Егор Борисов упраздняет Департамент занятости населения, переводит его в Минтруд и соцразвития, а сейчас обратно выводит в самостоятельную структуру. Что изменилось за эти полгода? Глобально ничего. То есть, или в марте Борисов принял необдуманное решение о ликвидации Департамента занятости, или сейчас делает ошибку. Похожая ситуация с Департаментом по делам печати. В марте глава республики упраздняет его, полномочия вместе с коллективом передают в новое Минобщество. А уже в декабре полномочия передают из Минобщества в Минсвязи. Налицо метания Егора Афанасьевича и отсутствие четкой продуманной государственной политики в отношении правительства республики. Нас дёргают из стороны в сторону, просто не давая работать. Новые кадровые решения Егора Борисова вызывают недоумение даже у нас».

По мнению чиновника, своими действиями Егор Борисов старается оставить яркий след в истории республики, но при этом пытается перечеркнуть все, что было до него. «Такое впечатление, что нас тусуют как карточную колоду. И какая карта выпадет, ту под нож и пускают. Пока мы даже не знаем, как будет реализован указ Борисова от 2 декабря. Неясно, кто останется на работе, а кого уволят. Мы не понимаем — чего от нас хотят, какие задачи будут поставлены. В указе прописаны лишь общие положения, но нет объяснений — для чего и как они будут реализованы. Спросить или возразить Борисову сегодня в правительстве никто не может», — жалуется также собеседник регионального СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в результате структурных изменений по указу главы республики в список упраздненных попали комитеты по инновационной политике и науке, юстиции, по национальной политике; департаменты по архивному делу, делам печати и телерадиовещания, водным отношениям, занятости населения, охотничьего хозяйства и развитию гражданских инициатив, а также главное контрольное управление. Их функции были переданы другим республиканским органам исполнительной власти, в результате изменений были сокращены 99 человек. Егор Борисов тогда также поручил создать новое министерство — по развитию институтов гражданского общества.

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