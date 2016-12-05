Москва, 5 декабря, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Венесуэла может стать импортёром российской пшеницы уже в начале грядущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Agrobk.ru Пшеница

«Учитывая высокую заинтересованность Венесуэлы в импорте российской пшеницы, в случае оперативного согласования технических аспектов и подписания уполномоченными ведомствами обеих стран этого Соглашения, экспорт российской пшеницы на рынок Венесуэлы может начаться уже в начале 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что между Россельхознадзором и Национальным институтом по обеспечению здоровья в сфере сельского хозяйства в преддверии заседания XII Межправительственной комиссии высокого уровня Россия-Венесуэла состоялись переговоры на эту тему. В них приняли участие также от российской стороны — представители Минсельхоза РФ, а со стороны будущего импортёра — Министерство народной власти в отношении производственного сельского хозяйства и земель Венесуэлы и представители посольства Венесуэлы в России.

Напомним, о планах экспорта пшеницы в Венесуэлы Россельхознадзор сообщал в октябре. Почти всю пшеницу Венесуэла импортирует — из США и Канады.