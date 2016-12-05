Владикавказ, 5 декабря, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Северной Осетии в районе пограничного пропуска Верхний Ларс скопилось уже около 400 машин. Заложниками стихии стали более 800 человек. Прогноз погоды все еще остается неблагоприятным, поэтому перспективы открытия дороги в настоящее время не ясны, рассказали ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Tgcom24.mediaset.it Автомобильная пробка

Обстановку, сложившуюся на Военно-Грузинской дороге, на выездном заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности назвали сложной. Особую тревогу, по словам начальника управления МЧС по региону Александра Хоружего, вызывает большое количество в транспортной колонне легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

«В них находятся люди, не рассчитывающие на длительное нахождение в пути и не имеющие запаса продуктов питания и предметов личной гигиены. Кроме того, среди данной категории граждан достаточное количество женщин и детей», — заявил глава ведомства.

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Северная Осетия: Закрыто движение по Военно-Грузинской дороге

Для тех, кто стал заложником стихии, организованы три пункта обогрева и питания. По поручению Александра Хоружего все желающие будут обеспечены необходимым количеством продуктов питания и воды, также организуют работу «магазинов на колесах». Для создания нормальных условий жизнедеятельности пострадавших от непогоды будут установлены дополнительные контейнеры для твердых бытовых отходов и биотуалеты.

Напомним, с 30 ноября было ограничено движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» по Военно-Грузинской дороге большегрузам и автобусам свыше 30 посадочных мест. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. На следующий день из-за снегопадов и гололеда был введен полный запрет на движение всех видов транспорта. Из-за сложных погодных условий 2 декабря было запрещено движение по Транскавказской автомагистрали. Таким образом, наземное сообщение с Закавказьем и Южной Осетией остается прерванным уже пять дней.