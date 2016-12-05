Москва, 5 декабря, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В России снизилась доля опрошенных, рассматривающих распад СССР как результат «заговора враждебных зарубежных сил» (с 28% до 23%). Основной причиной распада СССР 29% опрошенных называют «безответственный и ничем не обоснованный «беловежский сговор» Ельцина, Кравчука и Шушкевича». Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

51% респондентов считают, что распада СССР можно было бы избежать. Напротив, четверть опрошенных не сожалеет о распаде Союза.

У каждого второго жителя России (56%) выражена ностальгия по СССР. Из них более половины сожалеют о том, что была разрушена единая экономическая система (53%).

43% граждан признались, что их сожаление вызвано потерей чувства принадлежности к великой державе (хотя этот показатель статистически значимо снизился за прошедший год: с 56% до 43%). У 31% возросло взаимное недоверие, ожесточенность.

Единого мнения по поводу модели взаимодействия России и стран СНГ среди населения нет, но большая часть — за сотрудничество в том или ином виде.

Опрос проведен 18−21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.