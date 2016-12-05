Калуга, 5 декабря, 2016, 10:23 — ИА Регнум. 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 39 человек, произошло с начала 2016 года по вине водителей автобусов на территории города Калуги. Об этом сообщили 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

CopyrightFreePictures Знак автобусной остановки

По информации ведомства, на территории областного центра в период с 5 по 7 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Кроме выявления нарушений правил дорожного движения в сфере пассажирских перевозок, сотрудниками отделения технического надзора ОГИБДД УМВДРоссии по городу Калуге планируется провести встречи с водительским составом предприятий, организаций, учреждений, занятых пассажирскими перевозками.

Особое внимание ГИБДД будет уделено школьным автобусам, а также транспорту перевозящему детей

Между тем, в 2015 году с участием детей и подростков в калужском регионе произошло 189 ДТП, в которых 5 детей погибли и 208 получили ранения. Также горпрокуратурой было отмечено значительное увеличение происшествий, в которых дети перевозились с нарушениями требований безопасности. Так, 150 водителей автобусов не были допущены к управлению транспортным средством по медицинским показаниям. Среди водителей автобусов были выявлены 11 олигофренов и хронических алкоголиков. Один из них даже состоял в штате предприятия «Школьный автобус».

Как сообщало ИА REGNUM , 4 декабря на автотрассе Ханты-Мансийск —Тюмень, автобус, перевозивший воспитанников спортивной школы «Сибиряк» из Нефтеюганска попал в крупное ДТП. Погибли 12 человек, в том числе 11 детей, госпитализированы более 20 человек.

5 декабря в Югре объявлен день траура по погибшим в этом страшном ДТП. Соболезнования родственникам погибших выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.