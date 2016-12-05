Москва, 5 декабря, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Специалисты Россельхознадзора, Минсельхоза России и Министерства народной власти в отношении производственного сельского хозяйства и земель Боливарианской Республики Венесуэла согласовали текста соглашения по поставкам российской пшеницы Венесуэлу, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

«Учитывая высокую заинтересованность Венесуэлы в импорте российской пшеницы, в случае оперативного согласования технических аспектов и подписания уполномоченными ведомствами обеих стран этого соглашения, экспорт российской пшеницы на рынок Венесуэлы может начаться уже в начале 2017 года», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор в октябре 2016 года направил на рассмотрение венесуэльской стороне проект протокола в области обеспечения безопасности и качества при поставках зерна и продуктов его переработки, оперативное согласование которого могло способствовать началу экспорта пшеницы из РФ в Венесуэлу до конца 2016 года.