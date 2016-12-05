Вашингтон, 5 декабря, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В новом американском оборонном бюджете на 2018 год будет учтена необходимость увеличить расходы в связи с необходимостью противостоять угрозе, о которой заявила министр ВВС США Дебора Ли Джеймс. Об этом сообщили представители военного руководства США, сообщает Reuters.

tpsdave Пентагон. Вашингтон

Отмечается, что увеличение бюджета будет направлено на усиление кибербезопасности США, ядерной программы, космической программы и ПРО. Однако бюджет, вероятно, придётся пересматривать после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Окончательный вариант в Конгресс поступит, как ожидается, не раньше апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джеймс, выступая на Рейганском форуме по вопросам национальной обороны, заявила, что угрозой номер один для Вашингтона является Россия — из-за наличия ядерного оружия. Она упомянула «перехваты американских военных самолётов российскими» и «опасную деятельность Москвы в киберпространстве».

Напомним, 30 ноября подавляющим большинством голосов нижней палаты Конгресса США принят законопроект о финансировании деятельности разведки США в 2017 году. Документ включает положения, касающиеся активизации усилий по борьбе с политическим влиянием Москвы.