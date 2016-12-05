Санкт-Петербург, 5 декабря, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Сильный ветер с порывами до 23 м/сек и снегопады обрушатся сегодня, 5 декабря, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Такой прогноз дают в Главном управлении МЧС обоих регионов.

Н. Е. Сверчков. Ямская тройка, застигнутая метелью

«Сильный ветер, пришедший вместе с циклоном из Атлантики, будет бушевать в первой половине дня, к вечеру ослабнет. Днем сохранится положительная температура воздуха, а вечером начнется похолодание — будет гололедица и снег. 8 и 9 декабря — снова небольшая оттепель с мокрым снегом, а к выходным — опять похолодание. Неустойчивая зимняя погода», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Температура воздуха 5 декабря составит от нуля до плюс 2 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/сек, возможны порывы до 15−20 м/сек, в прибрежных районах — до 23 м/сек. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В 47-м регионе также будет идти снег, мокрый снег, местами сильный, утром, днём на западе местами с дождём. В отдельных районах ожидается метель, налипание мокрого снега. Ветер ночью южный, юго-западный, утром, днём западный, северо-западный. Сила ветра — такая же, как и в городе. Температура воздуха днём будет варьироваться от плюс 2 до минус 3 градусов.

Отметим, что непогода проявила себя уже минувшей ночью. Так, в Василеостровском районе Петербурга дорожный знак рухнул на припаркованную машину. «Морская набережная дом 43. Упал знак на бмв 320», — написали очевидцы в соцсетях.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС по Санкт-Петербургу напоминает о необходимости соблюдать осторожность. Горожанам рекомендуется убрать свои вещи с балконов и закрыть окна, а на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Автовладельцам следует поставить свои машины в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и плохо закрепленных конструкций. Также спасатели предупреждают о возможности увеличения числа ДТП в связи с непогодой.