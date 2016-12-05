Владельцы сахалинских гектаров начали получать поддержку
Южно-Сахалинск, 5 декабря, 2016, 10:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Сахалинской области заключено 483 договора на выдачу бесплатной земли. Общая площадь предоставленных гектаров составила 304,5 гектара. На 251 гектаре сахалинцы будут развивать сельское хозяйство, передает корреспондент ИА REGNUM.
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«Заниматься сельским хозяйством на полученных землях планируют, в основном, жители Александровск-Сахалинского, Невельского, Смирныховского и Тымовского районов. На поддержку таких получателей дальневосточного гектара в бюджете Сахалинской области на 2017 год предусмотрено 50 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на покупку малогабаритной сельхозтехники по договорам лизинга через областную государственную компанию «Сахалинлизингфлот». Срок договора — от трех до пяти лет. Авансовый платеж составит всего 10% от стоимости техники. На последующие выплаты предоставляется полугодовая отсрочка. Причем, половину каждого очередного платежа внесет областной бюджет», — сообщили в пресс-службе островного правительства.
Первую технику уже получили несколько жителей Тымовского района, получившие дальневосточные гектары под развитие сельхозпроизводств.
В числе других мер поддержки получателей бесплатных гектаров — гранты для будущих фермеров на приобретение семенного материала, минеральных удобрений. Скота, и прочего. Для тех, кто на своих гектарах намерен развивать малый бизнес, не связанный с сельским хозяйством, возможно предоставление микрозаймов, субсидий, поручительств, а также субсидий на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на возмещение затрат на введение инноваций, на оплату процентов по кредитам.
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ИА REGNUM сообщало, что с 1 февраля 2017 года на бесплатные дальневосточные гектары смогут претендовать все жители Российской Федерации. В настоящее время участки земли, подпадающие под действие закона о дальневосточном гектаре, доступны только жителям ДФО