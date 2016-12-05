Южно-Сахалинск, 5 декабря, 2016, 10:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Сахалинской области заключено 483 договора на выдачу бесплатной земли. Общая площадь предоставленных гектаров составила 304,5 гектара. На 251 гектаре сахалинцы будут развивать сельское хозяйство, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектары

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«Заниматься сельским хозяйством на полученных землях планируют, в основном, жители Александровск-Сахалинского, Невельского, Смирныховского и Тымовского районов. На поддержку таких получателей дальневосточного гектара в бюджете Сахалинской области на 2017 год предусмотрено 50 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на покупку малогабаритной сельхозтехники по договорам лизинга через областную государственную компанию «Сахалинлизингфлот». Срок договора — от трех до пяти лет. Авансовый платеж составит всего 10% от стоимости техники. На последующие выплаты предоставляется полугодовая отсрочка. Причем, половину каждого очередного платежа внесет областной бюджет», — сообщили в пресс-службе островного правительства.

Первую технику уже получили несколько жителей Тымовского района, получившие дальневосточные гектары под развитие сельхозпроизводств.

В числе других мер поддержки получателей бесплатных гектаров — гранты для будущих фермеров на приобретение семенного материала, минеральных удобрений. Скота, и прочего. Для тех, кто на своих гектарах намерен развивать малый бизнес, не связанный с сельским хозяйством, возможно предоставление микрозаймов, субсидий, поручительств, а также субсидий на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на возмещение затрат на введение инноваций, на оплату процентов по кредитам.

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ИА REGNUM сообщало, что с 1 февраля 2017 года на бесплатные дальневосточные гектары смогут претендовать все жители Российской Федерации. В настоящее время участки земли, подпадающие под действие закона о дальневосточном гектаре, доступны только жителям ДФО