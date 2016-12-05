Красноярск, 5 декабря, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вручил памятную медаль «75 лет битвы за Москву» ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ефремовичу Грузенкину. «Вся Москва была перекопана рвами и перегорожена противотанковыми «ежами». А в небе висели «пузыри» — дирижабли — защита против вражеской авиации. Окрестные деревни горели день и ночь. Вот такой я впервые увидел столицу», — вспоминает события героической обороны Москвы ветеран.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов вручил памятную медаль Ивану Грузенкину

Осенью 41-го девятнадцатилетний красноярец, фронтовой шофер Ваня Грузенкин оказался в самой горячей точке — под Москвой. Фронт растянулся почти на восемьсот километров. Бои шли одновременно в нескольких направлениях.

«У меня была машина «Студебеккер», а на дверке большими буквами написано СВГК — ставка верховного главнокомандующего. В ставку брали только технически грамотных и опытных водителей, поскольку приходилось работать по двадцать, а то и больше часов. Чего только не возил! На передовую — солдат, продовольствие, боеприпасы. Обратно — раненых, погибших. Чтобы водители не засыпали, садился рядом офицер, он то и дело толкал солдата в бок», — рассказывает ветеран.

Особо ожесточенные бои начались в период контрнаступления 5−6 декабря 1941 года. В результате гитлеровцы были отброшены от Москвы на 150−200 км. Это было первое крупное поражение фашистских войск, до этого шутя покоривших половину Европы. План «молниеносной войны» был сорван.

75 лет спустя те тяжелые бои Иван Ефремович помнит как сейчас: «Немецкая армия была очень сильная. Ее войска же до Москвы дошли, в бинокли на нее смотрели. Это вам не просто так — пришел и взял. Но они не учли одного — сопротивления нашего народа. В результате — зимние морозы просто парализовали немецкие войска. А тут наши сибирские полки подошли. В полушубках, шапках, все по форме. Ну и как погнали мы немцев, так до самого Берлина и гнали».

На сегодняшний день из тех сибирских полков в Красноярске осталось 11 ветеранов. Сегодня, в День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, все они получили памятную медалью «75 лет битвы за Москву».

Вручая почетную награду, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Нам очень важно, чтобы молодое поколение знало историю нашей страны. Вы, ветераны, не просто живые свидетели этой истории, вы ее участники, люди, своими руками добывшие Победу. И я хочу обратиться к вам с просьбой почаще встречаться с молодежью, школьниками, чтобы они из первых уст услышали о тех великих событиях. Знаю, что у вас дружная семья, и хочу пожелать, чтобы вас всегда окружали любовь и внимание близких. От имени всех красноярцев желаю вам здоровья, благополучия и благодарю вас за вклад в Великую Победу!»

Грузенкин Иван Ефремович родился в Балахтинском районе Красноярского края. На фронт был призван из города Красноярска в 1941 году, принимал участие в обороне Москвы, в битве на Курской дуге, где был контужен. Освобождал Ригу, Варшаву, Кенигсберг. Победу встретил в Берлине в 1945 году. Затем воевал на Дальнем Востоке против Японии.

После войны в 1946 году Иван Ефремович вернулся в Красноярск, поступил в Красноярский торговый техникум, позже окончил курсы при Совете Министров СССР. Вся трудовая деятельность была связана с развитием города и края. Общий трудовой стаж составляет 48 лет. Более 65 лет Иван Ефремович прожил вместе со своей супругой Ниной Васильевной.

За доблесть и отвагу, проявленные в бою, Иван Ефремович награжден орденами и медалями: орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», юбилейными медалями и памятными знаками.