Москва, 5 декабря, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Рубль остался практически равнодушным к нефтяной эйфории и по-прежнему не стремится к покорению высот. Покупателей сдерживает сильный доллар, который готовится к ужесточению политики на ближайшем заседании ФРС, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль.Доллары

«После попыток пробоя 2 декабря уровня 64 руб. USD вернулся под психологическую отметку, потеряв символические 0,15%. При этом по итогам недели пара доллар/рубль снизилась на 1,6%, тогда как котировки Brent взлетели почти на 13%», — пояснил Ковалев.

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«9 декабря состоится встреча стран, не входящих в ОПЕК. Россия уже дала свое согласие на сокращение добычи в размере 300 млн барр./сутки, правда, с оговоркой — процесс будет постепенным. Оман, крупнейший производитель нефти на Ближнем Востоке, подтвердил свое участие в предстоящей встрече. Этот фактор может поддержать нефть на старте новой недели, На этом фоне определенную поддержку может получить и рубль, однако существенного роста валюты не ожидается», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 5 декабря Центробанк России повысил официальные курсы евро и доллара США к рублю. Доллар вырос на 47,21 копейки до 64,1528 рубля. Евро подорожал на 85,47 копейки и составил 68,4703 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,70%, до 54,08 доллара за баррель.