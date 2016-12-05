Брейтово, Ярославская область, 5 декабря, 2016, 09:52 — ИА Регнум. В самый отдаленный район Ярославской области — Брейтовский — может быть проведен газ. Об этом 2 декабря заявил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе встречи с жителями района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов в селе Прозорово

«Сегодня этот район единственный в области не подключен к магистральному газопроводу. Дмитрию Миронову об этой проблеме хорошо известно. Он уже провел переговоры с руководством «Газпрома», по итогам которых принято решение пересмотреть план развития региональной газовой сети и подвести к району магистраль. Правительство области, в свою очередь, обеспечит разводку газа по селам», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители района неоднократно обращались на разные уровни власти с просьбой провести газ в деревни и села. Местный священник, протоиерей Анатолий Денисов даже построил в селе Прозорово «деревню из дров», чтобы привлечь внимание к проблеме. В ходе поездки Дмитрий Миронов и члены регионального правительства встретились с инициативным священником, который в этот день еще и отмечал свой день рождения.

Для развития туризма представители туристической отрасли района попросили власти решить проблему с дебаркадером на Рыбинском водохранилище, который позволил бы принимать круизные теплоходы. Представители правительства пообещали включить этот проект в план социально-экономического развития региона. Подобные поездки глава области Дмитрий Миронов намерен сделать регулярными.

«Анализ положения дел в каждом муниципальном образовании Ярославской области является важным звеном в нашей работе. Поэтому рабочие поездки по территории региона будут неотъемлемой частью моего графика. Уже сегодня ведется целенаправленная работа по решению основных проблем, волнующих жителей области. У нас сформировано новое профессиональное Правительство. Разработан бездефицитный бюджет на 2017 год, и сохранены все социальные обязательства», — подчеркнул врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с общественностью.