Москва, 5 декабря, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Рубль на минувшей неделе смог укрепиться на фоне роста цен на нефть. Но Brent поднялась уже достаточно высоко, а новых катализаторов для роста вплоть до конца недели у энергоносителя нет. Это значит, что черное золото может начать коррекцию. Следовательно, под давлением может оказаться и российский рубль, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Более того, в начале недели у рубля как у рискованного актива может появиться повод для снижения в виде итогов голосования на референдуме в Италии. Последние опросы показали, что население страны готово проголосовать «против» конституционных реформ. А это даже не исключает возможность выхода Италии из ЕС. На фоне этих событий пара USD/RUB может вернуться в район уровня 65,20», — пояснила Рогова.

«А вот в конце недели (9 декабря), когда пройдет встреча стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, при условии, что будут достигнуты договоренности о том, что последние сократят добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, могут поддержать нефть, что будет способно вернуть доллар ниже отметки 65 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 5 декабря Центробанк России повысил официальные курсы евро и доллара США к рублю. Доллар вырос на 47,21 копейки до 64,1528 рубля. Евро подорожал на 85,47 копейки и составил 68,4703 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,70%, до 54,08 доллара за баррель.