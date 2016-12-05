Москва, 5 декабря, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В январе — октябре 2016 года Таиланд посетили 795,561 тыс. российских туристов, что на 22,54% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом году показатель составлял 649,213 тыс. человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Tyr-tailand.ru Таиланд

Стремительный рост турпотока из России тайские власти фиксируют уже на протяжении девяти месяцев подряд. Если январь этого года оказался чуть хуже прошлогоднего, то уже в феврале число гостей из России выросло на 14,29% год к году. В марте рост составил 29,21%, после чего цифры не опускались ниже отметки в 20% ни в один из месяцев, в том числе в традиционно непопулярный сезон муссонов. Так, в августе рост год к году составил 41,79%, в сентябре — 45,86%, в октябре — 30,34% год к году.

Всего за 12 месяцев Таиланд рассчитывает принять около 1,15 млн российских туристов, что соответствует уровню между 2011 и 2012 годами, когда показатели составляли 1,055 и 1,317 млн человек соответственно. В прошлом году королевство посетило лишь 884,085 тыс. человек.

Граждане России имеют право посещать Таиланд на срок до 30 дней без оформления визы на основании межправительственного соглашения об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан одной стороны на территорию другой.

Для граждан РФ, планирующих поездку в Таиланд, есть еще одна приятная новость — как стало известно, 1 декабря тайские власти временно отменили сбор за оформление однократных туристических виз в посольствах и консульствах страны за рубежом. С 1 декабря по 28 февраля однократные туристические визы будут оформляться бесплатно.

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Напомним, в 2015 году Таиланд посетили около 884 тыс. граждан России, что на 44% меньше, чем годом ранее, когда в Таиланде отдохнули 1 млн 600 тыс. граждан РФ, согласно данным министерства туризма Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми популярными странами, куда планируют поехать российские туристы на Новогодние каникулы, стали Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Израиль, Кипр и Гоа.

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