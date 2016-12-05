Оренбург, 5 декабря, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В Оренбурге 4 декабря игра баскетбольных клубов «Надежда» и УГМК завершилась с явным перевесом в пользу «лисиц» — 53:67. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в клубе «Надежда», в поединке с Екатеринбургом не смогла помочь своей команде Наталья Жедик. Потеря капитана, безусловно, сказалась на игре желто-бордовых. УГМК переиграл оренбургскую команду, позволив хозяйкам паркета выиграть лишь один игровой отрезок из четырех.

Наталья Хомутова Матч УГМК и оренбургской «Надежды» в Оренбурге

Счет встречи в своей излюбленной манере из-за дуги открыла Дайана Таурази (УГМК). «Лисицы» в первом отрезке игры сделали рывок, и тренеру «Надежды» пришлось брать первый тайм-аут. Казалось бы ситуация началась выравниваться, однако ненадолго. «Лисицы» вновь делают рывок и берут ситуацию на гостевой площадки под свой контроль до конца матча.

Лучшими в составе желто-бордовых стали Тиффани Митчелл, набравшая 10 баллов. По 8 очков набрали Аманда Базокоу и Жосселина Майга. Самым результативным игроком УГМК стала Дайана Таурази — 23 очка.

«Это поражение стало для нашей команды вторым в текущем чемпионате. С шестнадцатью баллами оренбургская «Надежда» занимает сейчас в турнирной таблице Премьер-Лиги третье место», — сообщили в БК «Надежда».