Берлин, 5 декабря, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Компания BMW планирует провести испытания беспилотных автомобилей в 2017 году, которые в последствие будут задействованы в качестве беспилотных такси по аналогии с компанией Uber, сообщает 5 декабря Reuters.

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«Во время испытаний за рулем каждого автомобиля будет находиться опытный водитель», — сообщил вице-президент BMW Клаус Бюттнер, отвечающий за разработку беспилотных автомобилей.

«Компании Uber и Lyft не имеют в своем распоряжении автопарка собственного производства. Если вы одновременно являетесь и производителем автомобилей, это означает, что вы можете предложить то, что не сможет предложить Lyft и другие компании», — заявил гендиректор BMW Харальд Крюгер.

Напомним, испытания беспилотных автомобилей пройдут в следующем году в Мюнхене. Всего в Мюнхене будут задействованы 40 беспилотных автомобилей, затем подобный проект будет распространен и на другие города Германии.