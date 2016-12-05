Валенсия, Испания, 5 декабря, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Футболисты «Валенсии» на своем поле не смогли обыграть «Малагу» в матче четырнадцатого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 4 декабря на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершилась со счетом 2:2.

Carla Arenas Футбол

Героем матча в составе гостей стал Пабло Форнальс (дубль). У «Валенсии» голевыми действиями отметились Родриго Морено и Альваро Медран.

После четырнадцати матчей чемпионата Испании «Валенсия» пока занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. «Малага», набравшая 20 баллов, находятся на 11-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур.

«Валенсия» (Валенсия) — «Малага» (Малага) — 2:2.

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