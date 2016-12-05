Ташкент, 5 декабря, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Автомобильный завод в Асаке (Узбекистан) прекратил выпуск автомобилей Daewoo Nexia. Теперь название Nexia сохранится за одной из моделей бренда Ravon, сообщает «Дейли-Мотор» со ссылкой на официальных представителей компании GM-Uzbekistan.

Diler-auto.ru Daewoo Nexia

Популярный седан Daewoo Nexia был выполнен на основе Opel Kadett E 1984 года выпуска. В период с 1996 по 2015 годы в России и странах ближнего зарубежья было продано свыше 500 тыс. единиц Nexia.

Модель Nexia от Ravon представляет собой доработанный Chevrolet Aveo предыдущего поколения. Под капотом седана установлен бензиновый мотор мощностью 107 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Базовая версия Ravon Nexia доступна по цене 479 тыс. рублей, топовая комлектация обойдется на 100 тыс. рублей дороже.