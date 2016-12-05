Москва, 5 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В Москве на 70-м году жизни скончался один из основателей Исламской партии возрождения, председатель «Исламского комитета России», депутат Национальной ассамблеи РФ Гейдар Джемаль.

Kremlln.ru Гейдар Джемаль

Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook. «Сегодня ночью милостью Всевышнего Гейдар Джемаль закончил свой земной путь», — опубликовано в соцсети Джемаля.

Причины смерти пока не сообщаются. Гейдар Джемаль — исламский философ и теолог, автор шести книг.

Был сопредседателем и членом президиума «Российского исламского наследия», членом координационного совета Левого фронта России.