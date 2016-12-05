Москва, 5 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 декабря завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1,4%, до $54,40, за три дня — на 17%. Цена достигла важного уровня сопротивления, но удастся ли покупателям быстро проскочить уровень в 54 доллара, это вопрос.

drpepperscott230 Добыча нефти

Сегодня, 5 декабря, торги открылись ростом по доллару. Рынок отреагировал на результаты конституционного референдума в Италии. Согласно предварительным данным, итальянцы проголосовали против проведения реформы конституции. Премьер-министр Италии Маттео Ренци уже заявил, что намерен подать в отставку. Евро/доллар рухнул на 150 пунктов, нефтяные котировки — на 1%.

Рынок нефти еще не до конца отыграл соглашение ОПЕК по сокращению добычи. Ближайшими целевыми уровнями выступят 57,60 (к 16 января 2017-го) и 67,50 (к 1 апреля 2017-го). Сегодня рынок не обращает внимания на статистику, поэтому, скорее всего, можно рассматривать тест уровня 55 долларов.