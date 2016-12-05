Москва, 5 декабря, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 2 декабря закрылись снижением по доллару США и ростом по единой валюте. Курс доллар/рубль снизился на 0,16% до 63,88 руб., евро/рубль вырос на 0,04%, до 68,15 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В целом торги 2 декабря прошли спокойно. С открытия торговой сессии на Мосбирже валюты подорожали к российской валюте на фоне снижения цен на нефть. По Brent наблюдалась нисходящая коррекция с уровня $54,50 до $52,82. Когда после публикации отчёта по американскому рынку труда цены на нефть перешли к повышению, по рублю началась новая фаза укрепления.

Ноябрьский отчёт оказался слабым. Для повышения курса доллара его показатели оказались не столь хороши. Снизились средняя почасовая зарплата и доля экономически активного населения. За счет последнего показателя уменьшилась безработица. Количество созданных рабочих мест совпало с прогнозом, а значения за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону снижения.

Доллар пытался удержаться на достигнутых уровнях до выхода отчета, но перед выходными был вынужден отступить. Курс доллар/рубль закрылся на уровне 63,88 руб., евро/рубль — на 68,15 руб.

У рубля имеется только один фактор для роста — нефть. 2 декабря Brent закрылся выше $54. Теперь покупателям открылась дорога к $57,6, как минимум. Так как рубль неохотно укрепляется из-за выплат внешнего долга, рублевая цена нефти поднялась до 3500 руб.

Ещё давление на рубль оказывают ожидания по повышению ставки ФРС США заседании 14 декабря. Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность повышения ставок в декабре составляет 92,7%. Рынок уже учёл в ценах её повышение на 0,25%, поэтому если ФРС повысит ставку, то сильного укрепления от доллара не ждите. Считаю, что декабрьское ожидание уже не окажет влияния на рублёвые пары.

Сегодня, 5 декабря, торги открылись ростом по доллару. Нефтяные котировки снизились на 1%. Евро/доллар рухнул на 150 пунктов. Рынок отреагировал на результаты конституционного референдума в Италии. Согласно предварительным данным, итальянцы проголосовали против проведения реформы конституции. Премьер-министр Италии Маттео Ренци уже заявил, что намерен подать в отставку.

Торги на Мосбирже откроются ростом по валютам. Если цены на нефть на торгах в Европе восстановятся до $54,40, а в Штатах их рост усилится, то паре доллар/рубль стоит ожидать падения в район 63,50 руб., евро/рубль — 67,00 руб.