Вашингтон, 5 декабря, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден заявил, что американское правосудие использует двойные стандарты, позволяющие определённым лицам уходить от наказания, при этом другие несут полную ответственность перед законом. Об этом Сноуден сообщил в порталу Yahoo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«У нас в Соединенных Штатах действует двухуровневая система правосудия, когда люди, которые тесно связаны с правительством или же имеют доступ к невероятному количеству ресурсов, отделываются очень мягкими наказаниями», — сказал Сноуден.

Сноуден поделился информацией, иллюстрирующей его заявление: речь шла о Дэвиде Петрэусе — бывшем директоре ЦРУ. Отставка Петрэуса, как сообщил Сноуден, в 2012 году была связана с вскрывшимся фактом его общения с журналисткой Полой Бродуэлл, которую он снабжал секретной информацией.

Сообщённые Петрэусом сведения были засекречены гораздо сильнее, чем те, что сообщил СМИ сам Сноуден. Данные касались секретных американских военных программ. Также речь шла о частных беседах главы ЦРУ с главой государства.

Сноуден подчеркнул, что Бродуэлл получила эту информацию потому, что была любовницей и биографом Петрэуса. Бывший директор спецслужбы поделился этими данными ради личной выгоды, а не для блага общества.

В результате Петрэус, который был вынужден уволиться из ЦРУ, предстал перед судом за мелкое правонарушение, и, признав вину, отделался штрафом в $100 тысяч и был приговорён к условному тюремному сроку.

«Он не провёл ни дня в тюрьме, несмотря на тип секретной информации, которую он предал огласке», — сказал Сноуден.

Напомним, в 2013 году Сноуден раскрыл широкой общественности методы слежки спецслужб США за иностранными гражданами, в том числе лидерами государств — американских союзников. Он был вынужден бежать из США сперва в Гонконг, а затем — в Москву.

Сноуден не собирался жить в России постоянно, но выяснилось, что ни одна страна не хочет принимать его или давать гарантии невыдачи США. Проведя несколько месяцев в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», он попросил убежища в РФ, Москва ответила согласием.