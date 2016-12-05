Москва, 5 декабря, 2016, 08:12 — ИА Регнум. В феврале 2017 года ракета-носитель «Союз-У» будет использована для запуска на орбиту грузового космического корабля «Прогресс МC-05». Дальнейший заказ таких ракет в планы «Роскосмоса» не входит, сообщает 5 декабря газета «Ведомости».

Ruscosmos.narod.ru Ракетоноситель Союз

В дальнейшем грузовые корабли к МКС будут отправляться с помощью носителя «Союз-2−1А», для запусков пилотируемых кораблей продолжится использование ракеты «Союз-ФГ». Февральский запуск «Союза-У», согласно планам, станет последним.

Напомним, вечером 1 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-04», однако спустя несколько минут корабль был потерян. Большая часть его обломков сгорела в плотных слоях атмосферы, остальные упали на землю в безлюдной гористой местности Тувы. На борту «Прогресса» находилось более 2,4 т груза и оборудования, включая продукты питания, кислород, воду и подарки для экипажа станции.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначальной версией аварии был прогар камеры сгорания двигателя третьей ступени носителя. Однако данные телеметрии показали, что работа двигателей «Союз-У» прошла в штатном режиме, а крушение корабля произошло уже после того, как он отделился от носителя.