Джакарта, 5 декабря, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у восточного побережья Индонезии, заявили представители Геологической службы США, сообщает 5 декабря France Press.

WondNature.ru Зондские острова

Эпицентр землетрясения находился в 190 км к северо-востоку от города Маумере, расположенного на острове Флорес, на глубине 522 км. Землетрясение произошло в 09:13 по местному времени.

Угроза цунами не объявлялась, информация о жертвах и разрушениях не поступала. Напомним, Индонезия расположена на Зондском архипелаге, который является частью Тихоокеанского огненного кольца — самого большого на Земле тектонического разлома.

В этом районе Земли землетрясения происходят очень часто из-за активного движения тектонических плит. Каждый год сейсмологи регистрируют здесь более семи тысяч землетрясений магнитудой выше 4 балла.