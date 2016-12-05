Волгоград, 5 декабря, 2016, 07:27 — ИА Регнум. В городе Котово Волгоградской области введен карантин. Причина — опасное заболевание, которое было выявлено у животных в одном из частных подворий. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии 5 декабря, предполагаемый диагноз «африканская чума свиней» подтвержден Волгоградской областной ветеринарной лабораторией.

Uv.volganet.ru Свинья

Также по теме: Второй за неделю очаг чумы свиней выявлен в Волгоградской области

Два района Волгоградской области оказались под угрозой чумы свиней

Первая угрожаемая зона растянулась в радиусе 9 км от очага инфекции. В силу того, что излечить заболевание животных нельзя — вакцины не существует, для локализации очага единственной действенной мерой является отчуждение свинопоголовья. Всего будет уничтожено 290 свиней.

Во вторую угрожаемую зону вошел весь Котовский район. На этой территории в течение года будет действовать запрет на оборот продукции свиноводства.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в Волгоградской области было выявлено сразу два очага чумы свиней. Опасное заболевание поразило животных в личном подсобном хозяйстве поселка Реконструкция города Михайловки. До этого 22 ноября из-за АЧС была приостановлена деятельность крупнейшего на юге России свиноводческого комплекса «Краснодонское» Иловлинского района. Всего здесь будет уничтожено 5150 животных.

Подробнее: Крупный свиноводческий комплекс под Волгоградом поразила чума

Добавим, что в конце сентября мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней были завершены на территории трех районов области — Нехаевского, Руднянского и Камышинского. Несмотря на то, что эти территории уже оздоровили от АЧС, на срок в шесть месяцев здесь сохраняется запрет на продажу и покупку свиней. Также отделениям связи запрещено принимать посылки с сырьем и продуктами животного происхождения.

Читайте также: Режим ЧС из-за чумы свиней введен в 14 районах Волгоградской области