Токио, 5 декабря, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Японская компания Panasonic планирует приобрести европейскую компанию по производству автомобильной электроники ZKW за $1 млрд, сообщает 5 декабря Reuters со ссылкой на источник в японской компании.

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«Компания Panasonic рассматривает возможность приобретения ZKW… Однако нет точной информации о том, что решение уже было принято. Сделка может быть отменена к концу текущего года», — сообщил источник.

Напомним, частная компания ZKW осуществляет поставки светодиодных фар и осветительных модулей для американских и европейских автопроизводителей, таких как General Motors и BMW. В 2016 году объем продаж компании ZKW должен составить около $949 млн 590 тыс.

В течение ближайших четырех лет компания Panasonic намерена инвестировать около $8 млрд 8 млн. 70% от этой суммы уже были выделены для заключения конкретных сделок.