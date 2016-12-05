Пекин, 5 декабря, 2016, 06:22 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин, также занимающий пост председателя Центрального военного совета КНР, прокомментировал успехи и перспективы проведения военной реформы в Китае, начатой в сентябре-ноябре 2015 г.

«Мы не агрессоры, но если на нас нападут, мы достойно встретим врага!», КНР, плакат 1970

«Нам нужна не самая многочисленная, но самая боеспособная армия в мире. Мы должны воспользоваться изменениями в современной тактике ведения боя и перестроить НОАК, повысив ее боеспособность до максимального значения», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин напомнил, что численность военнослужащих НОАК за последний год сократилась на 300 тыс. человек, таким образом в настоящий момент в китайской армии служит около 2 млн человек. Численность армии должна сокращаться на фоне постоянной модернизации военной техники, пишет «Жэньминь жибао».

«НОАК должна стать современными вооруженными силами с определенной китайской спецификой. Китай должен создать полностью современную армию, которая сможет противостоять любому потенциальному противнику. Кроме того, недопустимо проявлении коррупции в армии. Примеры Го Босюна и Сюй Цайхоу должны стать показательными для тех, кто покусится на деньги принадлежащие народу и государству», — добавил Си Цзиньпин.

Двухдневная конференция собрала более 230 участников, в том числе высокопоставленных офицеров, членов Центрального военного совета и военных экспертов. В ходе мероприятия, специалисты обменялись мнениями относительно проводимой военной реформы и высказали свои пожелания и предложения относительного ее следующего этапа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2016 г. генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, являющийся по совместительству главой Центрального военного совета КНР, заявил о важности государственной поддержки военнослужащих, которые попали под сокращение в связи с проведением военной реформы в Китае.