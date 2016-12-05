Рим, 5 декабря, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Сегодня, 5 декабря, министерство внутренних дел Италии опубликовало данные подсчета 95% бюллетеней прошедшего днем ранее референдума об изменении конституции. Так, почти 60% граждан страны не поддержали инициативу премьер-министра Маттео Ренци.

Флаг Италии

Против внесения в конституцию изменений выступили 59,71% граждан Италии, голосовавших как на территории самой страны, так и за ее пределами. «За» реформу высказались 40,9% избирателей.

Как писало ранее ИА REGNUM, Ренци уже объявил о своем уходе с поста премьер-министра страны. Он до проведения референдума обещал, что оставит должность, если народ проголосует против реформы конституции.

Напомним, что Маттео Ренци еще в 2014 году предложил конституционную реформу, которая предусматривала изменение роли и функций Сената Республики в системе органов государственной власти Италии. Предполагалось, что так правительство будет работать стабильнее и эффективнее. Законопроект рассматривался в национальном парламенте почти два года и был окончательно одобрен 12 апреля.

После этого вопрос о внесении поправок в конституцию был вынесен на референдум. Против инициативы Ренци выступали представители правых сил, они призывали итальянцев голосовать против реформы.