Москва, 5 декабря, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Для легальной работы сервиса Google-Новости, компании Google необходимо зарегистрировать в России новое юридическое лицо. Для этого Роскомнадзор выделит три месяца нового 2017 года, после чего сервис может быть закрыт. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщают «Известия».

Terpic.ru Google

В связи с вступлением в силу 1 января 2017 года закона о новостных агрегаторах, Роскомнадзор создаст специальный реестр организаций, куда войду только самые крупные агрегаторы, чей суточный трафик превышает миллион пользователей в сутки. Иностранным компаниям, в чьем распоряжении есть подобные сервисы, а именно Google и Bing необходимо будет в трехмесячный срок зарегистрировать юридическое лицо на территории Российской Федерации. В противном случае деятельность порталом в части агрегации новостей будет приостановлена как противоречащая российскому законодательству.

Сообщается, что у компании Google уже есть юридическое лицо: ООО «Гугл», но для работы с новостями эта компания не подходит, поскольку согласно информации, содержащейся в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), основная деятельность компании — рекламная, поэтому в отведенное время корпорации понадобиться создать еще одно юридическое лицо с соответствующими видами деятельности.

У принадлежащей корпорации Microsoft сервиса Bing.com есть представительство на территории РФ в виде ООО «Майкрософт Рус», и эта компания может подойти для выполнения требований закона о новостных агрегаторах.

Напомним, согласно новому закону, крупные новостные агрегаторы приравниваются к СМИ и несут ответственность за информацию, распространяемую с их помощью.