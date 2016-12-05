США, 5 декабря, 2016, 05:10 — ИА Регнум. Пожары охватили леса штата Теннесси. По последним данным, число жертв в результате возгораний увеличилось до 14 человек. Об этом информирует издание Tennessean.

Лесной пожар

Из-за лесных пожаров повреждены или вовсе уничтожены более 1,5 тыс. строений. Также 134 человека получили травмы.

В воскресенье, 4 декабря, в некоторых районах штата прошел дождь. Он мог ликвидировать несколько очагов возгорания, отмечает издание, однако ситуация все еще остается довольно опасной.

Напомним, что на протяжении уже нескольких недель в штатах Теннесси, Джорджия и Северная Каролина бушуют пожары. Причиной стихии стала засуха в южных штатах. Как полагают специалисты, для тушения пожаров выпавших за последнее время осадков будет недостаточно.

В первых числах декабря власти в рамках ЧП временно отменили некоторые положения законодательства, а также запретили поднимать цены на ряд товаров и услуг, в том числе на продукты питания, строительные материалы и прочее.