Новосибирск, 5 декабря, 2016, 04:58 — ИА Регнум. В Сибири есть несколько проблемных регионов с социально-экономической и электоральной точек зрения, но в целом досрочных отставок губернаторов в Сибирском федеральном округе ожидать не стоит, считает политолог Анатолий Савостин. Исключением может оказаться Бурятия.

stevepb Отставка

«В число проблемных я бы отнес Бурятию, Забайкалье, Иркутскую область и Кузбасс, — сказал эксперт в интервью ИА REGNUM. — В каждом свои проблемы. Например, в Кузбассе весьма шаткая ситуация в том смысле, что все завязано на одного человека, а с управленческой точки зрения это всегда риск. В Бурятии есть проблемы межнационального и экономического характера; в Иркутской области нет согласия между уровнями и ветвями власти, зато есть конфликт элит; в Забайкалье тяжелая экономическая ситуация, высокий уровень протестных настроений. Однако, на мой взгляд, Наталье Ждановой, Сергею Левченко, Аману Тулееву досрочная отставка, во всяком случае в виде демонстративного жеста Кремля, не грозит».

Исключением может оказаться Бурятия, полагает политолог. У Вячеслава Наговицына в следующем году истекает срок полномочий, в сентябре пройдут выборы главы республики. Распространено мнение, что Кремль не станет поддерживать нынешнего главу региона. Вероятно, что в начале 2017 года, то есть уже через пару месяцев, он досрочно уйдет в отставку, а исполняющим обязанности будет назначен человек, который и станет кандидатом от партии власти на выборах. Такой сценарий вероятен, тем более что он хорошо зарекомендовал себя в этом году в соседнем с Бурятией регионе — Забайкальском крае. В феврале в отставку ушел Константин Ильковский, и. о. была назначена Наталья Жданова, которая выиграла в сентябре выборы. Так что не исключаю, что и в Бурятии будет реализован такой сценарий. Мне кажется, что Наговицын больше не будет главой республики.

Что касается Сергея Левченко в Иркутской области, то в его случае гарантом сохранения поста является как раз его принадлежность к системно оппозиционной партии КПРФ. Левченко удобен Кремлю — на него можно списывать провалы, а заодно с его помощью можно демонстрировать демократичность режима. При этом в регионе прослеживаются явные признаки политического кризиса.

«Если раскладывать сибирские регионы по той методичке, о которой сказано, то в группу регионов Сибири, где точно не будут менять губернатора, я бы отнес Туву, Алтай, Забайкальский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области (Шолбан Кара-оол, Александр Бердников, Наталья Жданова, Виктор Толоконский, Виктор Назаров и Виктор Городецкий), в группу «неочевидных» — Алтайский край, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области, Хакасию (Александр Карлин, Сергей Жвачкин, Аман Тулеев, Сергей Левченко, Виктор Зимин), и в Бурятии, как я уже говорил выше, Вячеслава Наговицына, скорее всего, заменят», — резюмировал Савостин.

Читайте также: В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов

Как уже сообщало ИА REGNUM, в администрации президента вплотную занялись изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время составят ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация не очевидна.

Справка ИА REGNUM

В Сибирский федеральный округ входят 12 регионов: Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская, Иркутская области; Алтайский, Красноярский, Забайкальский края; республики Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия. В 2017 году полномочия истекают у Сергея Жвачкина и Вячеслава Наговицына.

В 2018-м срок полномочий истекает у Виктора Зимина (Хакасия).

В 2019 году истекает срок полномочий Виктора Толоконского, Александра Карлина, Александра Бердникова, Виктора Городецкого (Красноярский и Алтайский края, Республика Алтай, Новосибирская область).

В 2020 году истекает срок полномочий Виктора Назарова, Амана Тулеева, Сергея Левченко (Омская, Кемеровская, Иркутская области).

В 2021 году истекает срок полномочий Натальи Ждановой и Шолбана Кара-оола (Забайкальский край, Тува).