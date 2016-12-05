Роскомнадзор проверит игру FIFA 17 на пропаганду гомосексуализма
Москва, 5 декабря, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от партии КПРФ просят проверить популярную компьютерную игру FIFA 17 от компании EA Canada на соответствие российским законам. Есть подозрения, что футбольный симулятор, при продаже которого указано отсутствие возрастных ограничений (0+), занимается пропагандой половых извращений, сообщается в понедельник, 5 декабря, в материале «Известий».
Запрос с требованием проверить игру на соответствие российскому законодательству депутаты отправили в Роскомнадзор в четверг, 1 декабря. Копия запроса также была направлена в Роспотребнадзор.
Сообщается, что во время игры пользователями предлагается одеть свою виртуальную команду в шестицветные радужные футболки. Депутаты считают, что таким образом создатели игры занимаются пропагандой гомосексуализма и поддерживают акцию «Радужные шнурки», проводимую английской премьер-лигой.
В случае если будет признано, что в игре имеется информация, попадающая под действие закона 436-ФЗ
Инициативу депутатов от КПРФ поддерживает и представитель «Единой России» трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина: «Нужно обращаться даже не к разработчикам этой игры, а в соответствующие органы, чтобы они проверили возможность распространения этой игры на территории Российской Федерации». Депутат уверена, что внутренние законы и порядки любого государства необходимо соблюдать.