Москва, 5 декабря, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от партии КПРФ просят проверить популярную компьютерную игру FIFA 17 от компании EA Canada на соответствие российским законам. Есть подозрения, что футбольный симулятор, при продаже которого указано отсутствие возрастных ограничений (0+), занимается пропагандой половых извращений, сообщается в понедельник, 5 декабря, в материале «Известий».

Ferra.ru FIFA 17

Запрос с требованием проверить игру на соответствие российскому законодательству депутаты отправили в Роскомнадзор в четверг, 1 декабря. Копия запроса также была направлена в Роспотребнадзор.

Сообщается, что во время игры пользователями предлагается одеть свою виртуальную команду в шестицветные радужные футболки. Депутаты считают, что таким образом создатели игры занимаются пропагандой гомосексуализма и поддерживают акцию «Радужные шнурки», проводимую английской премьер-лигой.

В случае если будет признано, что в игре имеется информация, попадающая под действие закона 436-ФЗ от 29.10.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», разработчикам будет предложено изменить возрастное ограничение или внести изменения в программный код.

Инициативу депутатов от КПРФ поддерживает и представитель «Единой России» трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина: «Нужно обращаться даже не к разработчикам этой игры, а в соответствующие органы, чтобы они проверили возможность распространения этой игры на территории Российской Федерации». Депутат уверена, что внутренние законы и порядки любого государства необходимо соблюдать.