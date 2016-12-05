Вашингтон, 5 декабря, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Власти США намерены принять ряд мер «по противодействию тайному российскому влиянию» до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. К настоящему времени законопроект уже принят нижней палатой конгресса, сообщают в понедельник, 5 декабря, «Известия» со ссылкой на неназванный источник, близкий к переходной администрации Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Принятый палатой представителей документ, за который проголосовало 390 конгрессменов при 30 голосах против, касается бюджета американских спецслужб на 2017 год и включает в себя два антироссийских пункта, а именно: введение значительных ограничений на перемещения по США российских дипломатов и создание специального антироссийского комитета. Сообщается, что «аккредитованные сотрудники дипломатических представительств России в США не могут выезжать дальше чем на 25 миль (40 км) от своих офисных зданий». Кроме того, согласно документу, будет создан специальный комитет для «противодействия принимаемым Россией активным мерам по оказанию скрытого влияния».

В ближайшее время документ должен быть рассмотрен в сенате, в случае положительного решения последнего законопроект будет направлен на подпись действующему президенту США Бараку Обаме.

«Дональд Трамп и его администрация не собирались и не собираются принимать подобные законопроекты», — заявил источник, близкий к администрации Трампа, подчеркнув, что проводимые решения не имеют «ничего общего с интересами Америки». Сообщается, что первые месяцы после инаугурации 45-й президент США намерен посвятить внутренним проблемам страны. По данным источника, политика Барака Обамы будет пересматриваться его последователем.

Таким образом, уходящая администрация Обамы намерена создать проблемы для Дональда Трампа, прокомментировал ситуацию председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.