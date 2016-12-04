Москва, 5 декабря, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал результаты прошедшего в Италии референдума, заявив о возможном выходе страны из Евросоюза или зоны евро. Об этом сенатор написал в понедельник, 5 декабря, на своей странице в сети Twitter.

wynpnt Выход из Евросоюза

По мнению Пушкова, итоги референдума, на котором, по предварительным данным, большинство граждан не поддержало инициативу премьер-министра Италии Маттео Ренци о внесение поправок в конституцию, могут стимулировать дальнейшие дезинтеграционные процессы на европейском пространстве.

«Поражение правительства Ренци на референдуме в Италии может привести к «Италэкзиту» или к ее выходу из зоны евро, — выразил предположение сенатор. — ЕС переживает непростые времена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против предложенных правительством Ренци поправок проголосовали 54−58% граждан. Предлагаемые изменения касались сокращения полномочий сената, что, по мнению Ренци, увеличит стабильность правительства. Кроме того, по новой версии конституции предполагалось значительно урезать полномочия регионов и отменить деление страны на провинции.

В случае отсутствия поддержки у граждан страны, премьер-министр Италии обещал уйти в отставку.