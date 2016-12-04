Дамаск, 5 декабря, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Государственный бюджет Сирии увеличился на треть по сравнению с прошлым годом. В воскресенье, 4 декабря, сирийский лидер Башар Асад подписал декрет об утверждении закона о госбюджете страны на 2017 год на сумму 2660 млрд сирийских фунтов ($5,1 млрд), что на 34% больше с 2016 годом. Об этом сообщает агентство SANA.

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Ранее госбюджет Сирии уже одобрили депутаты парламента. Разработка документа осуществлялась «в исключительных условиях», в те тяжелые времена, что переживает Сирия. Это говорит о силе САР и ее институтов, заявил министр финансов Маамун Хамдан.

Он подчеркнул, что его министерство усилит контроль за тем, как различные ведомства будут использовать бюджет, а также по максимуму оптимизирует расходы. В особенности это касается административных расходов, заверил Маамун Хамдан.

В госбюджет Сирии заложены и компенсации для предприятий, которые пострадали из-за продолжающейся в стране войны. Помимо прочего, предусматривается выделение средств на строительство и восстановление гособъектов. Примечательно также, что половина вакансий в госучреждениях предназначена для членов семей погибших госслужащих или военных в результате вооруженного конфликта.

Напомним, что в июле 2016 года новое правительство Сирии во главе с Имадом Хамисом представило депутатам Народного Совета (парламента САР) программу реконструкции национального хозяйства. Тогда Хамис заявил, что вся работа правительства будет направлена на поэтапное восстановление экономической и социальной инфраструктуры республики, налаживание работы предприятий и городских служб.

Новое сирийское правительство принесло конституционную присягу перед президентом Башаром Асадом в июле. В свою очередь, Асад заявил, что народ Сирии возлагает большие надежды на новое правительство.