Берлин, 5 декабря, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Россия попытается вмешаться в ход выборов в бундестаг в Германии в 2017 году и оказать на них влияние, опасаются немецкие власти. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) со ссылкой на свой источник в правительстве.

Wpapers.ru Средства массовой информации

Собеседник сказал изданию, что никто не сомневается в том, что Москва попытается массированно повлиять на предвыборную кампанию. Говоря о вмешательстве России, источник в правительстве имеет в виду кибератаки и дезинформацию, в связи с чем ФРГ предстоит столкнуться с тем, что избирательная кампания будет «нового качества», отмечает FAS.

На прошлой неделе произошел инцидент с немецкой компанией Deutsche Telekom, когда без связи остались более 900 тыс. человек. В Германии это связали с хакерскими атаками. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пишет, что во время избирательной кампании могут произойти аналогичные инциденты. Более того, немецкий министр, не пожелавший раскрывать своего имени, заявил, что подобные атаки могут произойти и на онлайн-сети электростанций, больниц и транспортных узлов.

Напомним, что Германия уже не в первый раз делает заявления о том, что опасается вмешательства России в ход выборов в бундестаг в будущем году. Так, соответствующее заявление делал руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы немецкой разведслужбы, сказал, что это Россия сталкивается с хакерскими атаками в предвыборное время, исходящими из Европы, в том числе и с территории ФРГ.