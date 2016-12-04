Ленинградская область, 4 декабря, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил свои соболезнования заместителю генерального консула Финляндской республики в Санкт-Петербурге Микко Кивикоски в связи с трагическими событиями в приграничном с Россией финском городе Иматра, где в результате стрельбы по людям погибли три человека, включая спикера местного совета.

Кадр видео сайта yle.fi Полиция на месте стрельбы в Иматре

Дрозденко напомнил, что Ленинградскую область и город Иматра, находящийся рядом с российским Светогорском, связывают давние добрососедские отношения.

«Жители нашего региона глубоко скорбят вместе со всеми гражданами Финляндии в связи с трагическими событиями, повлёкшими гибель председателя городского совета Иматры Тиины Вилен-Яппинен и журналистов местной газеты. Прошу Вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме соболезнования главы 47-го региона.

В ночь на 4 декабря в центре Иматры у ресторана Vuoksenvahdi 23-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу по людям из охотничьей винтовки. Он застрелил троих женщин, после чего сдался прибывшей на место ЧП полиции. Мотивы преступления пока неизвестны. Одной из погибших оказалась 53-летняя председатель городского совета Иматры Тиина Вилен-Яппинен, представлявшая социал-демократическую партию. Две другие погибшие женщины были журналистами местной газеты «Уутисвуокси».

Как сообщает Yle, соболезнования от своего лица и от лица правительства Финляндии выразил премьер-министр страны Юха Сипиля. «Он сказал, что несмотря на высокий уровень безопасности в Финляндии подобные происшествия не исключены. Премьер выразил также доверие полиции, которая, по его словам, выяснит обстоятельства произошедшего до мельчайших деталей», — отмечает источник.