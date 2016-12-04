Ханты-Мансийск, 4 декабря, 2016, 21:35 — ИА Регнум. В Югре понедельник, 5 декабря, объявлен днём траура по погибшим в ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Kevin Gessner Траурные свечи

В 12:00 на площадке Храма Воскресения Христова (Ханты-Мансийск) начнётся панихида. Протоиерей Сергий Кравцов на заседании оперативного штаба уже сообщил губернатору Наталье Комаровой, что церковь готова оказать содействие семьям погибших. Кроме того, при окружной клинической больнице, где находятся пострадавшие, ночью с 4 на 5 декабря работает часовня. А во всех церквях региона 5 декабря будут читать молитвы о здравии пострадавших.

Напомним, ДТП в Ханты-Мансийском районе унесло жизни 12 человек. Из них 11 — дети. При этом 10 человек погибли на месте.