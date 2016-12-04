Лос-Анджелес, США, 4 декабря, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина открыл стрельбу на вечеринке в Лос-Анджелесе (США). Как передает НТВ, в результате инцидента пострадали 6 человек.

Geoffrey Fairchild Стрельба

«Все началось с драки на вечеринке, — говорится в сообщении. — Уже на улице вооруженный мужчина открыл огонь и ранил 6 человек».

Врачи, прибывшие на место ЧП, оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и отправили раненных в местную больницу.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск стрелка.