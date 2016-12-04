Лондон, 4 декабря, 2016, 20:59 — ИА Регнум. 4 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле встретились «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Наконец в основу попал «лучший из армян» Генрих Мхитарян.

Benny Футбол

На 42-й минуте матча французский форвард Антони Марсьяль выполнил отличную передачу на шведского таранного форварда Златана Ибрагимовича, который вторым касанием перевесил вратаря «Эвертона» Стекеленбурга — 1:0.

На 53-й минуте бельгийский полузащитник Кевин Миралас пробил с 4-х метров, но испанский голкипер Давид де Хеа отбил удар.

На 60-й минуте испанский опорный полузащитник Андер Эррера пробил в крестовину с 6-ти метров.

После 70-й минуты было видно, что ирискам не хватает скорости в полузащите и атаке. На 88-й минуте только что вышедший бельгийский опорный полузащитник Маруан Феллаини нарушил правила на сенегальском полузащитнике Идриссе Гейе. Штатный пенальтист ирисок опытный правый защитник Лейтон Бэйнс хладнокровно его реализовал — 1:1. Свисток.

На данный момент после 14-го тура английской Премьер-лиги манкунианцы идут на 6-м месте, имея в своём активе 21 очко, а ириски — на 7 месте с 20-ю. Дела в атаке у «Эвертона» очень плохи: всего 2 гола за 4 матча.

Стартовые составы команд:«Эвертон»:

Стекеленбург, Коулман, Бэйнс, Уильямс, Мори, Гейе, Барри, Боласи, Клеверли, Миралас, Лукаку.«МЮ»:

Де Хеа, Джонс, Дармиан, Валенсия, Рохо, Мхитарян, Погба, Эррера, Каррик, Ибрагимович, Марсьяль.

Главный арбитр: Оливер Майкл.

Голы: Ибрагимович 42 — 0:1, Бэйнс 88 — 1:1