Берлин, 4 декабря, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Информация СМИ о возможном переносе музыкального песенного конкурса «Евровидение-2017» из Киева в Москву не соответствует действительности. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU).

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«EBU — организатор «Евровидения» — опроверг информацию о возможном переносе музыкального конкурса из Киева в Москву, — говорится в сообщении. — Таких планов у организаторов нет».

3 декабря 2016 г. немецкое издание Bild со ссылкой на источник в оргкомитете «Евровидения» сообщило, что украинская сторона до сих пор не предоставила организаторам финансовых гарантий, необходимых для проведения международного песенного конкурса, в связи с чем оргкомитет конкурса начал переговоры о его переносе в РФ.

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